دراسة تكشف عن حادثة تسببت فى تكوين القمر منذ 4.5 مليار عام

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (صحف)

كشف علماءُ أسراراً جديدة ً حول بدايةِ الكون وأسرارِه، فوفقاً لدراسةٍ حديثة تم تكوينُ القمر بعد اصطدامِ الأرض مع كوكبٍ صغير قبل اربعةِ ملياراتٍ وخمسِمئةِ مليون سنة، وهذه الحادثة كان لها تأثيرٌ كبيرٌ جداً على الكون، إذ شكلَ التصادم سَحابة ً تحملُ اسم "سينستيا" تتكونُ من مجموعةٍ ضخمة من الصخورِ الساخنة، والتي يرى العلماء أنها تكونت معاً وكونت القمر.

وتتناقض النظرية مع الرأي القائل بأن القمر تشكل نتيجة اصطدام بين الأرض وجسم في حجم المريخ يحمل اسم Theia، والدراسة الجديدة نتاج عمل بين العلماء من جامعتي هارفارد وكاليفورنيا ديفيس، وفقا لموقع "ديلي ميل" البريطانى.

وتشرح سارة ستيوارت، الأستاذة بجامعة كاليفورنيا ديفيس، بأن العمل الجديد يشرح ملامح تكوين القمر التي كان يصعب فهمها مع النظريات السابقة، اذ إن التركيب الكيميائى للقمر مشابه بشكل كبير للأرض ولكن مع بعض الاختلافات.

وأظهرت الاختبارات أن القمر أقل وفرة بكثير في عدد من العناصر المتقلبة، مثل البوتاسيوم والصوديوم والنحاس، التي هي شائعة نسبيا على الأرض، وهو ما جعل هناك شكوك حول النظرية القديمة.

يذكر أن السيناريو الجديد الخاص ببداية التكوين لا يزال يرتكز على فكرة التصادم، مثل النموذج التقليدي، ولكن النتيجة هي التي تحمل اختلافات.

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