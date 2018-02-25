1.2 مليون مستخدم يوقعون على رفض سناب شات الجديد

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

وقع أكثر من 1.2 مليون مستخدم سناب شات ، عريضة ضمن منصة التغيير العالمية "Change. Org" على رفض التصميم الجديد للتطبيق، رافعين منشوراً تحت مسمى "حذف التحديث الجديد لسناب شات"، مطالبين بعودة التصميم القديم، نظراً لسهولة استخدامه.

واستجاب فريق عمل سناب شات وأجاب رسمياً بأن الشركة ستضيف تحديثاً للتطبيق الجديد، يُسهل على مستخدميه التنقل بين مختلف القصص وفرزها بطريقة أسهل، وفقاً لما ورد في موقع "بيزنس إنسايدر" الإلكتروني.

وقال فريق العمل للمستخدمين المحبطين إن التطبيق سيتكيف مع احتياجات ومتطلبات كل مستخدم، ليكون أذكى مع مرور الوقت، مشيراً إلى التحديث المقبل سيضيف علامات تبويب داخل "الأصدقاء" و"اكتشف" لتسهيل فرز القصص.

يُذكر أن التصميم الجديد أعاد طريقة تصنيف وفرز القصص، بشكل يصبح أكثر وضوحاً بالنسبة للمستخدم، حيث الفصل بين محتوى الأصدقاء ومحتوى المشاهير أو الشركات والمؤثرين.

وقال المؤسس المشارك في سناب شات في مؤتمر "غولدمان ساكس للتكنولوجيا والإنترت" الأسبوع الماضي إن التصميم الجديد هو الأفضل بالنسبة للمستخدمين، معرباً عن رضاه التام عن التصميم.





اقرأ أيضا:

ميزة جديدة في واتساب تسمح للمستخدمين بتحميل البيانات