في 2018.. اكتشاف 100 نبتة جديدة معظمها مهدد بالانقراض (صور)

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (BBC)

خلال العام 2018، اكتشف علماء من بينهم من يتعامل مع الحدائق النباتية في لندن "كيو غاردنز"، 100 نبتة جديدة. وتضمنت القائمة نوعاً جديداً من النباتات آكلة الحشرات، إلى جانب أنواع جديدة غريبة من زهرة الأوركيد، بالإضافة إلى أنواع جديدة من النباتات التي تعرش، وتحمل خصائص طبية فعالة لم تستخدم بعد. واستعرضت "BBC" ستة أنواع من هذه النباتات، وهي النحو على التالي:

العثور على عشبة في شلال

واكتشف البروفسور، أيي ليبيه، نبتة متسلقة استثنائية على صخور بالقرب من شلال في سيراليون غرب إفريقيا، وأرسل عينة إلى "كيو غاردنز" حيث صنفت كفصيلة نباتية جديدة. وأطلق على النبتة اسم "ليبيه غرانديفلورا" تيمناً بمكتشفها البروفيسور آيي ليبيه.

وفي هذا الصدد، أوضح البورفيسور أن "لدى النبتة خصائص فريدة، لا تشبه أي نبتة أخرى في تلك السلالة النباتية، وهذا جعلني أدرك على الفور أنني صادفت شئياً فريداً واستثنائياً للغاية".

إلى ذلك، فقد صُنفت النبتة كنوع مهدد بالانقراض، ويرى العلماء أن المنطقة حيث عثر عليها، تجري فيها الكثير من عمليات استخراج المعادن إضافة لمشروع الطاقة، الأمر الذي يرجح أنها قد تنقرض في غضون سنوات عددة.

حشرات من جزيرة نائية

اكتشف العلماء نبتة جديدة من آكلات الحشرات، تعيش فقط في جزيرة صغيرة اسمها "جزيرة بياك" في "نيو غينيا"، واطلق عليها اسم "نيبينذس بياك". وتعد هذه النبتة مهددة بسبب السياحة في الجزيرة.

وأشار الدكتور مارتين شيك، عالم النباتات في كيو غاردنز، إلى أن "تلك النباتات تنتزع من موطنها في البراري لكي تباع للسياح العابرين، وما لم تتخذ إجراءات جدية لحمايتها ستكون عرضة للانقراض".

وتملك آكلات الحشرات خصائص ترجح إمكانية استخدامها طبياً، والتي لم تستكشف بالشكل الكامل بعد.

زهرة قد تكون مضادة للسرطان في المستقبل

وأطلق عليها اسم "كينديا غانا"، هي تنتمي لنفس الفصيلة لنباتات حبوب البن.

ولاحظ علماء "كيوغاردنز" في رحلة ميدانية أن "هذه الزهرة تنمو على منحدرات من الحجر الرملي بالقرب من بلدة كينديا في غينيا بغرب أفريقيا". وتشير المواد المستخلصة منها إلى أن لديها خصائص دوائية، وربما مضادة للسرطان.

زهرة أوركيد من البراري

إلى ذلك، فقد عثر العلماء على نبتة جديدة من نوع أوركيد اطلق عليها اسم "بافيوديلوم بابيليو لاتيكوز"، إلاّ أنها معرضة للإنقراض.

نبتة يام من جنوب إفريقيا

عثر الباحثون على نبتة "يام" ذات زهور أرجوانية في 6 مواقع في كوازولو ناتال في جنوب أفريقيا، وتصنف بأنها عرضة للانقراض.

نبتة من فيتنام

أطلق على هذه النبتة اسم "اوركاريس تريبراكتيات"، وقد شوهدت في رحلة استكشافية إلى شمال فيتنام، وبعد ذلك نمت في المملكة المتحدة.

مصدر الصور: BBC

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