تعرفوا إلى كلمة العام 2018

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

حدّد قاموس "كولنز" مصطلح "الاستخدام - الواحد" باعتباره كلمة العام 2018، التي تعكس الوعي العالمي المتزايد حول القضايا البيئية. ويشير هذا المصطلح إلى منتجات غالباً ما تكون مصنوعة من البلاستيك، ذات الاستخدام لمرّة واحدة، ما يجعلها غير مستدامة ومضرّة بالبيئة.

وتستخدم هذه الكلمة أكثر من أي وقتٍ مضى، في ضوء الجهود العالمية لمكافحة التهديدات التي تشكلها المواد البلاستيكية على البيئة.

وقال متحدث باسم القاموس: "إنّ صور البلاستيك المنتشر في المحيطات البعيدة، مثل القش والزجاجات. لقد أدت هذه الحملة العالمية للحد من استخدامها، كما شهدت كلمة العام استخداماً متزايداً بمقدار 4 أضعاف منذ عام 2013".

وفي كل عام، يجمع كولنز قائمة مختصرة للكلمات الجديدة والمهمة، التي تعكس روح العصر خلال الـ12 شهراً الأخيرة، مع تضمين "نباتي" و"تبرئة"، في اختيارات عام 2018. وكانت كلمة "Fake News" هي كلمة العام 2017، وهي عبارة استخدمها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كثيراً. ووصف قاموس كولنز هذه العبارة بأنها "غالباً ما تنشر المعلومات المثيرة تحت غطاء التقارير الإخبارية".

وفيما يلي القائمة المختصرة الكاملة لأشهر كلمات العام 2018:

- Floss: هي رقصة شهيرة انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يقوم فيها الناس بتحريك وركهم بشكل معاكس لحركة أيديهم.

- Gaslight: هي محاولة التلاعب بالأشخاص عن طريق تقديم معلومات زائفة لهم باستمرار، حتى يشككوا في سلامة عقلهم.

- MeToo: هي دلالة الحركة الثقافية التي تسعى إلى كشف السلوك الجنسي العدواني، وخاصة في مكان العمل.

- Plogging: هي نشاط ترفيهي نشأ في السويد، يجمع بين الركض والتقاط القمامة.

-Single-use: هو مصطلح يشير إلى الاستخدام الواحد للمنتجات.

- VAR: هو اختصار لمصطلح نظام الفيديو المساعد لحكام مباريات كرة القدم.

- Vegan (نباتي): هو دلالة على استهلاك المنتجات النباتية فقط.

الجدير بالذكر أن كلمة العام الماضي كانت "Fake News"، وهي عبارة استخدمها الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في الكثير من الأحيان، ووصفها قاموس كولنز بأنها "غالبا ما تنشر المعلومات المثيرة تحت غطاء التقارير الإخبارية".

مصدر الصورة: minimore.com

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