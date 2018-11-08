طائرات "الدرونز" تستفزّ الفيلة.. ماذا وراء ذلك؟

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

قام باحثون من جامعة "ديوك" الأمريكية، بزيارة دولة الغابون الأفريقية، للوقوف عند ظاهرة تناقص أعداد الفيلة هناك. وخلال جولتهم، استخدم الباحثون 3 طائرات من دون طيار لاحتساب أعداد الفيلة واتباع قطعانهم.

الملفت أنّ الفيلة قامت بالجري والإبتعاد عن المكان، لدى ملاحظتها تحليق الطائرات فوقها على مسافة 25 قدماً. أمّا المستغرب أكثر، هو أنّ هذه الفيلة استخدمت خراطيمها لإلتقاط الرمال من الأرض وقذفها باتجاه الطائرات.

وفسّر الباحثون ما حدث على أن "الفيلة اعتقدت أن الطائرات من دون طيار هي سربٌ من النحل".

وبحسب الباحثين، فإنّ "الفيلة لا تحبّ النحل أبداً، والخطوة التالية في دراستهم كانت تكمن في إختبار مدى تشابه أزيز النحل مع صوت الطائرات بدون طيار. وفي هذا الصدد، قال ميسي كامنغز، مدير مختبر الروبوتات في جامعة "ديوك": سنقوم بتحليل ترّدد صوت هذه الطائرات الصغيرة بالنسبة للفيلة، حتى نتكمن من معرفة مدى تشابهها مع أزيز النحل، والعمل على تخفيف العواقب السلبية جرّاء ذلك".

وطرح الباحثون فكرة استخدام أنواعاً أخرى من الطائرات من دون طيار، أو ربما أجهزة أخرى تصدر أصواتاً أكثر ليونة بترددات مختلفة، بغية عدم إزعاج الفيلة.

مصدر الصورة: mobtada

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