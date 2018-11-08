27 مرة حول فيها البشر الرمل إلى فن (صور)

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( برايت سايد )

من منا لم يقم ببناء قلعة من الرمال في طفولته ، حتى وان كانت في معظم الأوقات تبدو مثل كتلة من الرمل ، لكن هنا أتينا لكم بمن أخذ قلعته الرملية الصغيرة معه وطورها لتصبح تحفاَ فنية ، لدرجة أنك لن تصدق أن هذه التماثيل حقاً مصنوعة من الرمال ..

شاهد هذه التحف الفنية قبل أن تمحوها الأمواج ..

1- هل تريد بطاقة ذهبية..

2- الكنز الحقيقي لكل أم

3. الجمال في وريقات ..

4. المثالية في التفاصيل لا تصدق ..

5.هذه رابطة أبدية

6. سيارة من المستقبل ..

7.ماذا كنت ستفعل بدون هؤلاء الصغار

8.التفاصيل في هذه القلعة مذهلة ..

9.الكاتدرائية الرملية ، قد تبدو بسيطة ولكنها دقيقة للغاية

10. هؤلاء الأشخاص يبدون وكأنهم سيتحركون قريباَ

11. رائعة من كل الزوايا

12. ادخل اذا كنت تجرؤ

13. الكل يحظى بهدية ..

14. حصرياً لعشاق حرب النجوم "ستار وورز "

15.بسيطة ورائعة

16. كم أنت وسيم !

17. هذا القصر جاء مباشرة من القصص الخرافية

18.مرحبا يا أصدقائي ،،طفولتي بدونكم لا معنى لها

19. هذا هو الأكثر ظرافة على الإطلاق ..

20. هؤلاء تخطوا حدود راحتنا

21. جد طريقتك، تجاهل التحديات ..

22. حرر الوحش الذي بداخلك ..

23.حصرياً لعشاق القطط ..

24. الكثير من الحكمة في هاتين العينين

25. أنا أتداعى ساعدوني

26. هذا هو Au Co

27. أنت بأمان هنا معي ..

اقرأ أيضاً :

7 صور تروي قصص هذا الأسبوع: غرائب ورسائل وتشويق

إذا ثبت وجود كائنات فضائية.. هل تصاب البشرية بالذعر؟

