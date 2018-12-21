جديد "LG".. تلفاز بشاشة قابلة للطي ومواصفات خارقة

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

عرضت شركة "آل جي" العالمية في معرض "CES2018" للتقنيات الحديثة، أول جهاز تلفاز بشاشة كبيرة مرنة، يمكن طيها في أنبوبٍ بقطرٍ صغير. ومن المقرّر أن تطرح الشركة هذا التلفاز أوائل العام 2019 بسعرٍ يزيد عن 1000 دولار.

ويتميز الجهاز الجديد بمكبرات صوت عالية الجودة. كذلك، تخرج شاشة مرنة دقيقة جداً من واجهته العلوية، يمكن طيها في أنبوب كالورق.

أمّا حجم شاشة OLED للتلفاز الجديد، فبلغت 65 بوصة، وتتميز بحوافٍ رقيقة لتوفر أفضل مشاهدة للصورة، وتمتاز بدقة عالية تمكنها من عرض فيديوهات 4K.

ويتزامن طرح "آل جي" لهذا التلفاز، مع إطلاقها هواتف مزودة بشاشات مرنة أيضاً، وقادرة على التعامل مع شبكات الجيل الخامس 5G.

مصدر الصورة: frandroid.com

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