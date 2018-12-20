قبل شراء اللابتوب.. إليكَ 7 نصائح ضرورية

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

يُعتبر الحاسوب النقّال "اللابتوب" من أبرز الوسائل الأساسية التي يستخدمها الأشخاص في الأعمال المكتبية، حيث لا يُمكن القيام بأي مهامٍ بدونه. فعندما يذهب الشخص لشراء اللابتوب، فإنّه في أكثر الأحيان لا يكون على دراية بالمواصفات الجيّدة للجهاز، الأمر الذي يعرضه لشراء آخر بمواصفات ضعيفة وغير جيّدة.

ولذلك، فإنه إلى جانب نوع اللابتوب، فإنّ هناك العديد من الشروط والمواصفات التي يجب توافرها، وعلى الشخص التحقق منها قبل الشراء. وفي هذا الصدد، نشرت مجلة "تست" الألمانية لائحة 7 نصائح للمستخدم قبل شاء اللابتوب وهي على النحو التالي:

- ضرورة التفكير جيداً في أغراض الاستعمال قبل شراء جهاز لابتوب جديد، حتى لا يتم شراء موديل غير مناسب.

- من الأفضل اختيار الموديلات المزودة بشاشة قياس 15 أو 17 بوصة عند الرغبة في استعمال جهاز اللابتوب في المنزل في أغلب الأحيان.

- بالنسبة للمستخدم، الذي يرغب في استعمال جهاز اللابتوب أثناء التنقل، فلا يجوز أن يزيد وزن الجهاز عن 1.5 كجم ومقاس الشاشة 14 بوصة.

- الموديلات المخصصة للاستعمال المنزلي يجب أن تشتمل على ذاكرة وصول عشوائي سعة 8 غيغابايت على الأقل ومع ذاكرة داخلية سعة 1000 غيغابايت مع ذاكرة رسوميات لا تقل عن 2 غيغابايت، في حال رغب المستخدم في استعمال جهاز اللابتوب للاستمتاع بالألعاب أو تحرير الصور ومقاطع الفيديو.

- بالنسبة للموديلات المخصصة للعمل أثناء التنقل، فيجب ألا تقل الذاكرة الداخلية عن 256 غيغابايت ومن الأفضل أن تكون من نوع أقراص الحالة الساكنة SSD، مع ضرورة مراعاة فترة تشغيل البطارية، وينصح الخبراء الألمان بألا تقل عن 7.5ساعة أثناء تشغيل الألعاب أو مقاطع الفيديو.

- ترجع مسألة اختيار نوع جهاز اللابتوب، سواء كان موديل ألترابوك أو قابل للتحويل 360 درجة أو الشاشة القابلة للتحويل أو حاسوب لوحي مع لوحة مفاتيح قابلة للخلع، إلى التفضيلات الشخصية.

- يجب الاعتماد على معالجات إنتل Core i5 أو Core i7 مع الحرص على توافر منافذ التوصيل USB-C و USB-3.0 ومنفذ HDMI، ومن الأفضل أن تعمل الشاشة بتقنية (1920x1080 بيكسل) أو أعلى.

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