صور فضائية جديدة من كوكب المريخ تثير الدهشة

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة (وكالات)



أظهرت صور فلكية مشاهد غير مألوفة على سطح المريخ، إذ بدا الكوكب الأحمر شبيها بالأرض التي نعيش عليها.

وتم التقاط الصور غير المسبوقة فوق سطح المريخ بعلو يصل إلى آلاف الأقدام، وأنجزت هذه المهمة بفضل المركبة المدارية "مارس روكونيسانس أوربرتر" المزودة بكاميرا مطورة في جامعة أريزونا، وهي تبعث بصور الكوكب الأحمر إلى الأرض منذ 2006، وما هو ملفت في هذه الصور، الشبه الكبير بينها وبين نماذج أخرى في كوكب الأرض

ويبذل علماء الفلك جهودا مضنية من أجل دراسة إمكانية وجود حياة على كوكب المريخ ولا يزال مكوك "كيوريوستي" الذي وصل إلى المريخ في 2011، يرسل صورا من الكوكب الأحمر إلى الأرض.

يذكر أن الولايات المتحدة بدأت أولى رحلاتها إلى المريخ في الستينات، فيما أطلقت دول أخرى نحو 24 رحلة إلى هذا الكوكب.

مصدر الصور: الموقع الرسمي لمارس ريكونيسانس أوربيتر

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