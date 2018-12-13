رائدا فضاء يحفران جسم مركبتهما الفضائية بسبب ثقب (فيديو)

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة

أظهر فيديو أجزاء من هيكل سفينة فضائية تتطاير أثناء قيام رائدي فضاء بالحفر في جسم المركبة الفضائية "سويوز" باستخدام سكاكين وأدوات حادة، في عملية استمرت لـ7 ساعات و45 دقيقة أمضاها رائدا الفضاء خارج المركبة حسب ما أفادت صحيفة "دايلي ميل" البريطانية.

وكان الرائدان، سيرغي بروكوبييف وأوليغ كونونينك، من الجنسية الروسية، قد اضطرا لاستخدام مجموعة من الأدوات الحادة في الفضاء، للحفر في جسم سفينة فضائية، والعثور على ثقب أدى إلى تسريب الضغط من المركبة "سويوز" قبل 4 أشهر.

وقالت وكالة الفضاء الروسية، إن الهدف من المهمة كان معرفة ما إذا كان الثقب الذي أدى إلى تسريب الضغط، قد تم بفعل فاعل، أم أنه حدث بشكل طبيعي في الفضاء.

وأدى الثقب الذي لا يتجاوز قطره 2 مم، والذي تعرضت له "سويوز" المتوقفة في محطة الفضاء الدولية، إلى تسريب هواء من داخل المركبة في شهر آب (أغسطس) الماضي.

وحتى يوم الثلاثاء، لم يكن بمقدور رائدي الفضاء فحص الثقب إلا من داخل السفينة، وقد استغرقا نحو 5 ساعات للعثور عليه في جسم السفينة من الخارج.

يذكر أنه في أغسطس الماضي، قام الفريق الموجود في محطة الفضاء الدولية بسد الثقب من الداخل، باستخدام مادة الإيبوكسي ولفافات، لكن وكالة الفضاء الروسية أرادت فحصها من الخارج في الفضاء قبل إعادتها إلى الأرض، والذي من المقرر أن يحدث الأسبوع المقبل.

مصدر الفيديو والصورة: صحيفة دايلي ميل البريطانية

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