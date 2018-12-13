مسبار إنسايت يلتقط أول "سيلفي" من المريخ ويطمئن فريقه

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدةة ( متابعات )

نشرت ناسا أول صورة سيلفي أرسلها لها مسبارها الفضائي الموجود على سطح المريخ ، هذه الصورة الجديدة تظر أجزاءا من المسبار انسايت ، وعلقت ناسا في تغريدة على تويتر وكأن المسبار يتحدث بنفسه ليطمئن فريقه على كوكب الأرض بأنه بصحة جيدة وأن كل شيئ يسير على ما يرام .

وتعطي الصورة فريق المهمة وبقية العالم نظرة فاحصة على الألواح الشمسية والمنطقة التى استقر فيها الآن، كما أرسل المسبار أول صورة كاملة لمساحة الأرض التى يبلغ طولها 14 قدمًا، والتى ستكون قريبًا مساحة العمل الخاصة به.

ويلتقط إنسايت الكثير من الصور، ويتم تجميعها معا للحصول على الصورة الكاملة، فالصورة السيلفي التى تم التقاطها بواسطة الذراع الروبوتي، مركبة من 11 صورة.

وتتيح هذه الصور للعلماء إلقاء نظرة جيدة على المنطقة قبل أن يبدأ إنسايت فى وضع أدواته والحفر فى الأرض.

وقال بروس بانيرت الباحث الرئيسى فى "إنسايت" من مختبر الدفع النفاث التابع لوكالة ناسا: "إن شبه الصخور والتلال والثقوب تعنى أنها ستكون آمنة للغاية لأجهزتنا، قد تبدو وكأنها قطعة أرض بسيطة إذا لم تكن على سطح المريخ، لكننا سعداء برؤية ذلك."

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