مع المعطف الذكي من "غوغل".. لن تنسى هاتفك بعد اليوم

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

قامت شركة "غوغل" بالتعاون مع شركة "ليفايس" الأمريكية، بإضافة خاصية جديدة تسمي "Always Together - معاً دائماً"، إلى معطفٍ ذكي، لتنبيه مرتديه تلقائياً وأوتوماتيكياً في حال ابتعد عن هاتفه الذكي لمسافة معينة أو عند نسيانه.

ولفت موقع "أندرويد بوليس" إلى أنّ "عملية التنبيه في الجاكيت البالغ سعرها في الأسواق 350 دولاراً، تجري على الجانبين حيث يتم إرسال تنبيه إلى الهاتف وأيضاً إلى أداة تقنية صغيرة مثبتة في كُمْ الجاكيت ستومض وتهتز لتنبيه المستخدم".

وتعتبر هذه الخاصية بمثابة تحديثٍ لخاصية قديمة تسمى "Find your phone"، كانت تطلب من الشخص الذي يرتدي الجاكيت، القيام بحركات معينة بيده بغية إعطاء إشارة للهاتف بالرنين بأعلى صوت أثناء البحث عنه.

(معطف غوغل - Navva)

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