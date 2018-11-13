مع هذه المادة.. قولوا وداعاً لتلوث الأنهار

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

تتحوّل الكثير من الأنهار في العديد من البلدان إلى مستنقعات ملوثة، وذلك بفعل التسربات الصناعية القريبة إليها، أو بسبب الأنشطة غير البيئية.

هذا الأمر دفع علماء في جامعة سيبيريا الفيدرالية إلى التحرّك. أساس عملهم تركّز على إبتكار مادةٍ مذابة فعالة لتطهير مياه الأنهار، لاسيما تلك الروسية. أمّا عن مكونات هذه المادة، فإن أساسها خامات نباتية، حصل عليها العلماء من أشجار الأرزية السيبيرية، ومن مكون ذي مصدر حيواني.

بحسب العلماء، فإنّ المكوِّن الجديد سيساعد على تخفيض المواد السامة في مياه الأنهار الروسية، التي ارتفعت فيها نسبة المواد السامة مثل المخلفات النفطية ومركبات معادن الحديد والنحاس والمنغنير.

وفي هذا الصدد، تشير البروفيسورة يفغينيا سلوساريفا من جامعة "سيبيريا الفدرالية" إلى أنّ "التعديل الكيميائي لمصفوفات الأرزية السيبيرية Lárix sibírica الطبيعية، يسمح بالحصول على مادة ذائبة لتكوين "مطهر" للمواد الملوثة، إضافة إلى أنه يساعد في التخلص من نفايات الصناعات الخشبية".

وتوضح سلوساريفا أنّ "هذه المادة ستكون مفيدة وفعالة ليس فقط في التعامل مع أيونات المعادن الثقيلة، بل وأيضاً مع الأصباغ العضوية". وتقول: "هذه المادة الجديدة يمكن استخدامها بفعالية عالية كمرشح لمعالجة مياه الصرف الصحي ويقترح المبتكرون على الشركات الصناعية الكبيرة استخدامها في معالجة المياه الصناعية".

وفي العام 2016، انتشرت صور لنهر دالديكان الروسي عند مدينة نوريلسيك، الذي تحوّل لونه إلى الأحمر. وحينها، فتحت وزارة الموارد والبيئة في روسيا تحقيقاً في الحادثة، مرجحة أن يكون سبب هذه الواقعة كسرٌ في أنبوب التابع لشركة "نوريلسيك نيكل"، أكبر منتج لمعدني النيكل والبلاديوم في العالم.

مصدر الصورة: (نهر دالديكان الروسي - greenarea.me)

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