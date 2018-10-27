شاومي تصدر أحدث هواتفها بذاكرة خارقة

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

أعلنت شاومي عن اطلاق أحدث هواتفها من طراز "مي مكس 3"، ويعد الأفضل حسب تصريح الشركة حيث تبلغ ذاكرة الوصول العشوائية إلي 10 غيغابايت، كما أن تصميم الواجهة يمتاز بشاشة كبيرة وحواف ضيقة جدا.

ويصل حجم شاشة "الأوليد" في الهاتف إلى 6.4 بوصات، كما يضم الهاتف أربع كاميرات، اثنتان في الخلف وكل منهما بدقة 12 ميغابكسل، واثنتان أماميتان بـ 24 و 2 ميجا بكسل .

ويستطيع الجهاز إظهار الكاميرا الأمامية بتقنية انزلاقية من الخلف، على غرار نظام الهواتف الانزلاقية القديمة.

وتصل سعة النخزين في الهاتف إلى 256 غيغابايت، ويبلغ سعر الجهاز 720 دولارا، لكن الشركة تتيح نسخة بذاكرة وصول عشوائية تبلغ 8 غيغابايت ومساحة تخزين داخلية تصل إلى 256 غيغابايت بسعر 575 دولار.

كما تقدم شاومي نسخة أخرى من الهاتف بسعر 475 دولار، مع ذاكرة وصول عشوائية تبلغ 6 غيغابايت، ومساحة تخزين 128 غيغابايت.

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