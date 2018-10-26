فيسبوك تحذف حسابات مرتبطة بإيران

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أعلنت شركة فيسبوك أنها أزالت 82 صفحةً وحسابًا على فيسبوك وإنستغرام، مصدرها إيران، استهدفت أشخاصا في الولايات المتحدة وبريطانيا.

وأوضحت فيسبوك أن مديري الصفحات وأصحاب الحسابات قدموا أنفسهم كمواطنين أمريكيين، ونشروا رسائل تتعلق بموضوعات ذات حساسية سياسية كالهجرة واختلاف الأعراق، حسب ما ذكرت وكالة رويترز.

وأكدت الشركة أنها تقوم بحذف أي تصرف غيرِ سوي ولا يتناسب مع سياستها.

وأضافت: "بمجرد أن اكتشفنا هذا النشاط، عملت الفرق لدينا بسرعة للتحقيق وإزالة هذه الجهات السيئة"، مشيرة إلى أن اكتشاف إساءة الاستخدام وإزالتها يعد "تحديا دائما".

وفي وقت سابق، كشفت شركة تويتر عن جميعِ الحساباتِ والمحتوياتِ ذات الصلة بالانتخاباتِ الأمريكية والتدخلاتِ السياسية منذ عام 2016 لتمكين البحث والتحقيق الأكاديمي الُمُستقل. .موضحةً أن هذه الحسابات لها صلات روسية وإيرانية.

وأوضحت الشركة، أنها ستصدر الأرشيفات الكاملة والشاملة للتغريدات والوسائط التي ترتبط بهذه العمليات التي تم الكشف عنهما سابقاً لجعل هذه البيانات متاحة بهدف تشجيع البحث المفتوح والتحقيق في هذه السلوكيات من الباحثين والأكاديميين في جميع أنحاء العالم. وقالت الشركة إنها ملتزمة بفهم كيفية استخدام الجهات الفاعلة ذات النوايا السيئة لخدماتها. مؤكدة استمرارها في محاربة المحاولات الشنيعة للتأثير على تويتر.

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