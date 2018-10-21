لتأمين "ملاحظاتك" على جهاز آيفون.. إستخدم "Touch ID"

أخبار الآن | دبي الإمارات العربية المتحدة

بالنسبة للكثيرين منا وخاصة من يعملون على الإنترنت، وبشكل أكثر خصوصية أولئك الذين يعملون في صناعة المحتوى المقروء، حيث لا تدري متى يأتيك الإلهام والأفكار لكتابة موضوع ما، فالأفكار والخطط التي تريد كتابتها قد تأتي بغتة بدون سابق إنذار..

لهذا السبب، يلجأ الكثير من مستخدمي التطبيقات التي تتضمن بيانات مهمة أو حساسة إلى تأمينها باستخدام رمز المرور، ولكن في الكثير من الأحيان ينسى المستخدمون هذا الرمز، لذا يجب عليك تأمين قفل هذه التطبيقات بطريقة سهلة تحسبا لحدوث أي شيء غير متوقع، ويمكنك فعل ذلك على هواتف #آيفون باستخدام مستشعر البصمة Touch ID في قفل التطبيقات حتى تتمكن من حماية وتأمين جميع بياناتك الحساسة.

في المقابل، يعد تطبيق الملاحظات Notes على "آيفون" أحد التطبيقات التي تحمل الكثير من البيانات الشخصية، حيث يتم من خلاله تسجيل وحفظ المعلومات والقوائم المهمة ويمكن الوصول إلى هذه المعلومات في أي وقت على "آيفون" أو "آيباد" أو جهاز ماك بفضل iCloud، لذلك يمكنك تأمين إما من خلال رمز مرور أو استخدام مستشعر البصمة Touch ID لقفل وفتح التطبيق.

ولكي تتمكن من تأمين وقفل تطبيق الملاحظات Notes باستخدام مستشعر البصمة Touch ID على جهازك، ستحتاج إلى تفعيل هذا الخيار داخل التطبيق، وبمجرد تفعيله ستتمكن من قفل وفتح التطبيق باستخدام بصمات أصابعك،

بدلا من كتابة رمز المرور..

إليك الخطوات بالتفصيل:

1- قم بتفعيل مستشعر البصمة Touch ID على آيفون

إذا كنت تستخدم بالفعل بصمة الإصبع لإلغاء قفل جهاز آيفون الخاص بك، يمكنك تخطي هذه الخطوة، إذا لم يكن الأمر كذلك فيمكنك اتباع الخطوات التالية

لتفعيل ميزة بصمة الإصبع على جهازك.

- انتقل إلى الإعدادات Setting

- اضغط على خيار مستشعر البصمة ورمز الدخول Touch ID & Passcode

- ستظهر لك شاشة منبثقة تطلب إدخال رمز الدخول Passcode، أدخل الرمز الذي يناسبك

- من خلال شاشة Touch ID ورمز الدخول Touch ID & Passcode، قم بتشغيل البصمة لفتح الآيفون iPhone Unlock من خلال الضغط على

زر التبديل الموجود

2- تفعيل مستشعر البصمة لتطبيق الملاحظات Notes

بمجرد الانتهاء من إعداد Touch ID على آيفون، يمكنك اتباع الخطوات التالية لتفعيله لتطبيق الملاحظات باتباع الخطوات التالية:

- انتقل إلى الإعدادات Settings

- مرر للأسفل حتى تصل إلى خيار تطبيق الملاحظات Notes، اضغط عليه

- ستظهر لك شاشة إعدادات التطبيق مرر للأسفل حتى تصل إلى قسم VIEWING

- اضغط على خيار كلمة المرور Password

- في شاشة تعيين كلمة المرور، اكتب كلمة المرور، تحقق من كلمة المرور

- قم بتفعيل ميزة بصمة الإصبع Touch ID بالضغط على زر التبديل الموجود بجوار خيار Touch ID حتى يصبح باللون الأخضر..

- بمجرد إكمال هذه الخطوات ستتمكن من قفل وفتح التطبيق باستخدام بصمات أصابعك على هاتف آيفون، بدلاً من كتابة رمز المرور، تحسبًا لحدوث أي شيء غير متوقع.

3 - إيقاف تشغيل الويدجيت Widgets الخاص بتطبيق الملاحظات

على الرغم من تفعيل البصمة Touch ID لتطبيق الملاحظات، إلا أنه لا يزال بإمكان التطبيق عرض الملاحظات الخاص بك في شاشة الويدجيت Widget لهاتف آيفون.

لذلك اتبع الخطوات التالية لتعطيل الويدجيت Widgets الخاص بتطبيق الملاحظات:

- اسحب يسارًا فوق الشاشة الرئيسية

- عندما تظهر لك شاشة الويدجيت قم بالتمرير إلى الأسفل واضغط على تعديل Edit

من خلال شاشة Add Widgets، اضغط على علامة الدائرة الحمراء الموجودة على يسار تطبيق Notes

- اضغط على خيار إزالة Remove للتأكيد..



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