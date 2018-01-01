أدوات لا جدوى منها.. إبتكرت سنة 2017

اخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

يعرف العالم كل عام اختراع كم هائل من الأدوات التكنولوجية.. التي نشعر ربما أنها ستغير حياتنا اليومية لأفضل، وستسهل الطريق أمامنا، ولأن اللقب المميز لأي منتج هو " الذكاء".. فهذا المصطلح صار لصيقا بالعديد من المنتجات الجديدة، لكن السؤال الأبرز.. هل هي بذلك التميز والفعالية كما يصفها أصحابها.. أم أنها عديمة الفائدة ولا جدوى من وجودها؟

في الواقع، ثبت أن العديد من هذه الأدوات التي ابتكرت خلال سنة 2017 لم تلق إقبالا لفقدانها الجدوى الضرورية، وفي هذا صدد أكدت مواقع مثل "mashable" أن "هذه المبتكرات الحديثة لم تخدم الإنسان بشكل كبير ولم تدفعه للاستغناء عن عقله".. وبالتالي فهي تعد فاشلة.

1- أداة لطي الملابس

ابتكرت هذه الأداة لطي الملابس وكيها، وهي أداة مجهزة بتقنية الذكاء الاصطناعي..وبما أن المهمة ليست بمستحيلة، فإن السعر الخيالي وقف حاجزا أمام رواجها..

2- الطوق الذكي

بما أن الكثير من الأمور صار التحكم فيها الكترونيا، ففقد أصبح تتبع الكلب كذلك أمرا يمكن تتبع سلوكه بالهاتف عبر تطبيق لمعرفة إذا ماكان خائفا أو منزعجا.. لكنه كذلك صنف في خانة الاختراع غير النافع..

3- وسادة الريموت كنترول

قد تبدو فكرة التحكم في التلفزيون بواسطة الوسادة أمرا ممتعا ومفيدا، لكنه سرعان ما يتحول الى الأمر المزعج حينما تدرك أنها تستمر في التحكم بالتلفاز إذا حاولت الخلود للنوم..

4- أدة فرم الأعشاب

تختصر هذه الأداة الوقت اللازم عند فرم الأعشاب، لكن تعرض أصابع المستخدم للخطر بسبب الإطارات الحادة المستخدمة فيها، فبدل من أن تخدم الانسان قد تشكل خطرا عليه..

5- جهاز صب الكريما

لأنه يتكون من قطع كثيرة ويحتاج لـ 73 خطوة لتركيبه، فذلك يجعل المهمة غير سهلة وتحتاج لبعض التمارين، لذلك فالفكرة لم تلاقي استحسانا كبيرا..

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