صلاح في تصريح جديد: سأضحي بحلمي من أجل ليفربول

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أكّد النجم المصري محمد صلاح أّنه "مستعدٌ للتضحية بحلمه الشخصي، وهو تحقيق لقب دوري أبطال أوروبا من أجل مساعدة ليفربول على تحقيق الدوري الإنجليزي الممتاز"، موضحاً أنّ "البطولة بالأهم بالنسبة له هي دوري أبطال أوروبا، ولكن حلم مدينة ليفربول ونادي ليفربول هو تحقيق الدوري".

وفي تصريحاته التي نقلتها وسائل إعلام بريطانية، قال صلاح: "سأضحي بحلمي من أجل تحقيق حلم المدينة، أما إذا استطعنا تحقيق البطولتين سيكون أمراً رائعاً".

وعن عدم احرازه أي هدفٍ في المباريات الأخيرة، لفت صلاح إلى أنه "جاهز ذهنياً جداً"، وقال: "رغم الضغط العالي فإنني قوي من الناحية الذهنية، كل ما علينا هو الاستمرار".

ويواجه "ليفربول" فريق بايرن ميونخ في ملعب إياب الألماني في دور الـ16، يوم غدٍ الأربعاء. إلى جانب ذلك، فانّ ليفربول يواجه ضغوطاً كبيرة في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، الذي يحل فيه بالمركز الثاني بفارق نقطة واحدة عن مانشستر سيتي، مع تبقي 8 مباريات على النهاية.

مصدر الصورة: Liverpool FC

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