من مواليد 2002.. شاهد أصغر لاعب يلعب مع ليفربول (فيديو)

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( متابعات )

مدرب نادي ليفربول يـدخل المدافع الشاب كي جانا هيفر تاريخ ليفربول بعدما أصبح أصغر لاعب للفريق يُشارك في كأس إنكلترا.

مصدر الصورة : @as_arabia

وأصبح القادم من أياكس أمستردام أصغر لاعب من ليفربول يلعب في كأس إنجلترا بعُمر 16 عامًا و11 شهرًا و20 يومًا، وهو ثالث أصغر لاعب يُمثل الفريق في أي بطولة رسمية.

ولا يسبقه سوى الثنائي جاك روبينسون وجيروم سينكلاير وقد مثلا النادي وهما في عُمر 16 عامًا و6 أيام، وقد تخطى هيفر رقم بين وودبوم ليُصبح أصغر لاعب في كأس إنجلترا.

وانضم هيفر لليفربول صيف 2018 قادمًا من أكاديمية أياكس أمستردام، ويستطيع اللعب في مركزي الظهير الأيمن وقلب الدفاع وقد مثل المنتخب الهولندي للشباب ويراه المدرب كلوب أحد المواهب الواعدة في النادي.

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