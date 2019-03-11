أزمة محمد صلاح تستنفر مدرّبه: لا أحد يستطيع التخلص منّا

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

ما زالت الأنظار متّجهة نحو نجم "ليفربول" محمد صلاح، الذي لم يسجّل سوى هدف واحد خلال المباريات الـ8 الأخيرة. فيوم أمس الأحد، لم يستطع صلاح إحراز هدفٍ في مرمى بيرنلي في الجولة الـ30 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وطرح الكثيرون تساؤلات عن دخول صلاح في "أزمة ثقة"، لكن مدربه الألماني يورغن كلوب نفى كل ذلك، مؤكداً أنّ "صلاح لا يعاني من ذلك"، واضعاً كل الإدعاءات في إطار التضخيم والتهويل.

وقال: "ليست لصلاح أي مشكلة ثقة، اليوم صلاح كان الأفضل بالرغم من أنه لم يسجل. أنا متأكد أن العديد من التقييمات ستثبت أنه كان الأفضل أمام بيرنلي".

وأكّد "كلوب أنّ لا أحد سيستطيع التخلص من منّا، أي ليفربول"، ملمحاً إلى مانشستر سيتي الذي ينافس الأخير على لقب الدوري، معتبراً أنّ "فريقه بحاجة في بعض الأحيان إلى القليل من الحظ للفوز".

مصدر الصورة: Liverpool FC

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