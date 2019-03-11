ما سر وجود غرفة حكام الفيديو خالية في مباراة ريال مدريد؟

أخبارالآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (صحيفة ميرور)

شهدت مباراة ريال مدريد ومضيفه بلد الوليد، والتي أقيمت أمس ضمن منافسات الليغا، حالات تحكيمية مثيرة للجدل.

أكثر هذه الحالات تداولًا كان إلغاء حكم المباراة هدفًا لفريق بلد الوليد بعد إستعانته بتقنية الفيديو، ولكن لقطات تليفزيونية أظهرت غرفة حكام الفيديو خالية والأضواء مطفأة بداخلها، وهي الصورة التي تداولها الجمهور على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الإجتماعي مساء أمس.

صحيفة ”ميرور“ البريطانية أوضحت في تقرير لها سبب خلو تلك الغرفة، حيث يحتوي ملعب المباراة على أكثر من غرفة فيديو، ولكن كاميرات التليفزيون الناقلة للمباراة أظهرت عن طريق الخطأ إحدى الغرف التي لم تعد قيد الإستخدام.

وكان ريال مدريد قد نجح في تضميد جراحه مؤقتًا بفوزه على بلد الوليد بأربعة أهداف مقابل هدف، ليضع حدًا لسلسلة الإنتكاسات التي عانى منها خلال الفترة الماضية، حيث خرج الفريق من منافسات دوري أبطال أوروبا وبطولة كأس ملك إسبانيا، وتراجع مركزه في ترتيب جدول الليغا.

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