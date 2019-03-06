ريال مدريد يودع منافسات دوري أبطال أوروبا

... ريال مدريد يخطف الفوز من ملعب مضيفه أياكس أمستردام نجح ريال مدريد في اقتناص انتصار ثمين على حساب نظيره الهولندي أياكس أمستردام بهدفين مقابل هدف، بذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

... أياكس أمستردام يواصل مسلسل انتصاراته واصل اياكس امستردام حامل اللقب مسلسل انتصاراته بعدما تغلب على مضيفه فيليم تيلبورغ الاحد في ختام المرحلة السابعة عشرة من الدوري الهولندي لكرة القدم

... "راموس" يستفز النجم "ميسي".. والأخير يرد بشكل غريب (فيديو) لا تخلو مباريات كرة القدم من التوتر والضغط الممارس على اللاعبين الطامحين الى الفوز، فيتحول ذلك الى الدخول في مشادات كلامية أو اشتباكات جسدية.. شاهد رد فعل ميسي

... الكوارث الجوية وكرة القدم فريق شابكوينسي البرازيلي كان على متن طائرة تحطمت في كولومبيا مما أدى إلى سقوط 76 قتيلاً، حيث كان في طريقه لمواجهة أتلتيكو ناسيونال بميديلين في ذهاب نهائي كأس سود أميركانا التي تعادل الدوري الأوروبي