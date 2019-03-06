ريال مدريد يودع منافسات دوري أبطال أوروبا
أخبار الآن | مدريد - إسبانيا ( وكالات )
ودع ريال مدريد الإسباني حامل لقب دوري أبطال أوروبا منافسات البطولة بعد الخسارة أمام ضيفه أياكس أمستردام الهولندي بهدف لأربعة في إياب دور ال16 .
على ملعبه سانتياغو بيرنابيو وبين جماهيره تجرع الفريق الملكي مرارة الهزيمة برباعية لهدف علما أنه حقق الفوز في لقاء الذهاب في هولندا بهدفين لهدف.
رباعية أياكس حملت توقيع حكيم زياش ونيريس وونيريس وشوني في الدقائق 7 و18 و62 و72، فيما سجل ماركو أسينسيو هدف ريال مدريد الوحيد في الدقيقة 70.
وصعد أياكس إلى دور الثمانية في البطولة القارية، بفوزه (5-3) في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.
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