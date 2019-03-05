بالأرقام.. غياب راموس يهدد ريال مدريد بكابوس جديد

أخبارالآن | دبي - الإماراتالعربيةالمتحدة ( وكالات)

يستقبل ريال مدريد الإسباني فريق أياكس أمستردام الهولندي، مساء اليوم الثلاثاء، في لقاء الإياب للدور ثمن النهائي ضمن منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا.

ويدخل النادي الملكي المباراة في ظروف نفسية سيئة بعد خسارته لمواجهتي الكلاسيكو الأخيرتين أمام غريمه برشلونة في الليغا وكأس ملك إسبانيا، وهو ما جعل موسمه مُعلقًا بالتتويج ببطولته المفضلة دوري أبطال أوروبا والتي يحمل لقبها خلال المواسم الثلاث الأخيرة.

ويخوض الأرجنتيني سانتياغو سولاري المدير الفني للميرنغي اللقاء دون قائد الفريق سيرجيو راموس، والذي سيغيب عن المباراة بداعي الإيقاف.

وكان الإتحاد الأوروبي لكرة القدم قد قرر إيقاف راموس لمباراتين بداعي تعمده الحصول على بطاقة صفراء في لقاء الذهاب الذي أُقيم في أمستردام وانتهى بفوز الملكي بهدفين مقابل هدف.

وغاب راموس عن تشكيلة ريال مدريد، منذ انضمامه لصفوف الفريق، في 6 مباريات ببطولة دوري الأبطال، حقق خلالها الميرنغي الانتصار 3 مرات، وخسر في مباراتين، وتعادل مرة وحيدة.

المباراة الأولى كانت خلال موسم (2010-2011)، أمام فريق أوكسير الفرنسي في دور المجموعات، وحسم الميرينغي اللقاء برباعية نظيفة.

في حين كانت المباراة الثانية أمام برشلونة في إياب نصف نهائي نفس الموسم، وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

أما المباراة الثالثة فكانت في إياب ربع نهائي موسم (2012-2013)، ضد غلطة سراي التركي، وخسر الملكي بنتيجة (3-2).

المواجهة الرابعة كانت أمام كوبنهاغن الدنماركي، بدور المجموعات لموسم (2013-2014)، وفاز ريال مدريد بهدفين نظيفين.

وجاءت المواجهة الخامسة أمام لودوجوريتس البلغاري في دور المجموعات لموسم (2014-2015)، وفاز الميرنغي برباعية نظيفة.

أما المباراة السادسة والأخيرة للميرنغي من دون راموس، فكانت في إياب ربع نهائي الموسم الماضي ضد يوفنتوس الإيطالي، وخسرها ريال مدريد على ملعبه بثلاثة أهداف مقابل هدف.

غياب راموس عن مواجهة الليلة يُضاف إلى أعباء الفريق خلال الفترة الأخيرة، والتي يسعى الملكي إلى التخلص منها سريعًا عن طريق العودة إلى سكة الإنتصارات من بوابة دوري أبطال أوروبا.

تجدر الإشارة إلى أنه في حال خسارة ريال مدريد مواجهة الليلة بنتيجة مباراة غلطة سراي (3-2) أو مباراة يوفنتوس (3-1)، وهي المواجهات التي خسرها الفريق في غياب راموس، سيودع النادي الملكي المسابقة، وذلك لفوزه في مباراة الذهاب بنتيجة (2-1).

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