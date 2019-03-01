تحايل ثمنه الحرمان.. راموس يعاقب على بطاقته الصفراء المتعمدة

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( رويترز )

بعد المقابلة التلفزيونية التي اعترف فيها ضمنياً لاعب ريال مدريد سيرجو راموس بأنه حصل على بطاقته الصفراء في مبارة أياكس أمستردام قرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم الخميس معاقبته بالإيقاف مباراتين قاريا .

وتلقى راموس بطاقة صفراء بعد مخالفة ضد كاسبر دولبرج لاعب أياكس أمستردام في الدقيقة 89 من مباراة ذهاب دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا التي انتهت بفوز ريال مدريد 2-1 في هولندا.

وبسبب هذا الانذار سيغيب راموس (32 عاما) عن مباراة الإياب يوم الثلاثاء المقبل.

وكان إيقاف راموس عن لقاء الإياب سيقلل من فرص غيابه المحتمل عن مباريات أكثر أهمية إذا واصل ريال مسيرته في المسابقة.

وفي مقابلة تلفزيونية عقب المباراة قال راموس "سأكذب إذا قلت إنني لم أكن متعمدا".

لكن المدافع أصدر بيانا في وقت لاحق يوضح فيه تصريحاته السابقة قائلا "كنت أشير إلى تعمد ارتكاب الخطأ. الخطأ لم يكن من الممكن تجنبه. وليس الحديث عن تعمد الإنذار.

"لهذا السبب قلت إني سأكذب إذا قلت إنني لم أكن أعرف أني سأتعرض للعقوبة بل كنت أعرف أنه لم يكن أمامي أي خيار آخر سوى ارتكاب الخطأ.

"وهذا ما كنت أقصده عندما قلت إنه في كرة القدم يجب أن يتخذ المرء قرارات صعبة".

قرار الاتحاد الأوروبي سيحرم راموس من اللعب في مباراة الإياب أمام أياكس الأسبوع المقبل وعن مباراة ذهاب دور الثمانية.

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