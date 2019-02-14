راموس: بطاقتي الصفراء متعمدة.. وسأكذب إن قلت لا!

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( ديلي ميل )

اعترف قائد الفريق الملكي سيرجيو راموس بأنه تعمد الحصول على بطاقة صفراء في مواجهة فريقه ريال مدريد أمام أياكس أمستردام، مساء الأربعاء، في ذهاب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا.

وفاز الريال، حامل اللقب، على أمستردام بنتيجة 2-1،مما سيسهل مهمته إلى حد كبير في مباراة الإياب في الخامس من مارس المقبل في سنتياغو برنابيو.

وعندما كانت النتيجة تشير إلى 2-1 لمصلحة ريال مدريد، وتحديدا في الدقيقة 90 تدخل راموس بشكل قوي ضد لاعب أياكس وحصل على بطاقة صفراء.

وبموجب هذه البطاقة فإن قائد الفريق الملكي لن يشارك في مباراة الإياب، بعد أن سبقتها بطاقة أخرى في المسابقة القارية.

واعترف راموس، في تصريحات تلت المباراة أنه تعمد الحصول على البطاقة الصفراء. والهدف هو تنظيف سجله من البطاقات وضمان عدم الغياب عن مباريات الأدوار المقبلة في حال واصل الريال المشوار.

وعند سؤاله، إن كان تعمد الحصول على البطاقة، قال راموس:" بالنظر إلى النتيجة، سأكون كاذبا لو قلت إنني لم أتعمد ذلك."

وأضاف في تصريحاته التي نقلتها صحيفة "ماركا": "إنه أمر كنت أفكر فيه".

وتحدث راموس عن صعوبة الخصم الهولندي بعناصره الشابة، لكنه توعدهم في مباراة الإياب التي لن يشارك فيها قائلا: " الآن حان الوقت ليعانوا أمام جماهيرنا".

ووصف متابعون فعلة راموس بـ"الخبيثة"، في حين حذر آخرون من تأثير غيابه على الأداء الدفاعي للريال في مواجهة البرنابيو.

وسجل هدفي ريال مدريد المهاجم الفرنسي كريم بنزيمة في الدقيقة (60) وبديله ماركو أسنسيو في الدقيقة (87)، بينما أحرز هدف أياكس، المغربي الدولي حكيم زياش (75).

وشهد الشوط الأول جدلا، بعد إلغاء هدف التقدم لأياكس بالاعتماد على تقنية الفيديو لأول مرة في دوري أبطال أوروبا.

مصدر الصور : ديلي ميل

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