ريال مدريد يخطف الفوز من ملعب مضيفه أياكس أمستردام

أخبار الآن | أمستردام - هولندا ( وكالات )

نجح ريال مدريد في اقتناص انتصار ثمين على حساب نظيره الهولندي أياكس أمستردام بهدفين مقابل هدف، بذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

فعلى ملعب "يوهان كرويف أرينا"، سجل أهداف ريال مدريد كل من كريم بنزيما في الدقيقة 60، وأسينسيو في الدقيقة 87، بينما أحرز حكيم زياش هدف أياكس أمستردام في الدقيقة 75.

ومن المُقرر أن يُقام لقاء الإياب في معقل الميرنجي "سانتياجو برنابيو"، 5 مارس آذار المقبل.



إقرأ أيضا:

سان جرمان يضع قدما في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا