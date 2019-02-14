عاجل

ريال مدريد يخطف الفوز من ملعب مضيفه أياكس أمستردام

أخبار الآن | أمستردام - هولندا ( وكالات )

نجح ريال مدريد في اقتناص انتصار ثمين على حساب نظيره الهولندي أياكس أمستردام بهدفين مقابل هدف، بذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

فعلى ملعب "يوهان كرويف أرينا"، سجل أهداف ريال مدريد كل من كريم بنزيما في الدقيقة 60، وأسينسيو في الدقيقة 87، بينما أحرز حكيم زياش هدف أياكس أمستردام في الدقيقة 75.
ومن المُقرر أن يُقام لقاء الإياب في معقل الميرنجي "سانتياجو برنابيو"، 5 مارس آذار المقبل.


إقرأ أيضا:

سان جرمان يضع قدما في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا

#أياكس امستردام #دوري الأبطال #ريال مدريد #كرة قدم

كما يمكنكم متابعة بثنا المباشر على يوتيوب لمزيد من البرامج والنشرات‎

المستعرض لا يدعم تشغيل الفيديو

المستعرض لا يدعم تشغيل الفيديو

آخر الأخبار

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتخزين معلومات على جهازك لتساعدنا على تحسين تجربة الاستخدام واختيار المحتوى والإعلانات التي تناسبك. تصفحك لهذا الموقع يقتضي موافقتك على تخزين هذه الملفات، طالع سياسة الخصوصية ...