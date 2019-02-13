سان جرمان يضع قدما في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا

أخبار الآن | مانشستر - إنجلترا ( وكالات )

قدَم باريس سان جيرمان الفرنسي عرضا مميزا وعاد بفوز ثمين من ملعب مضيفه مانشستر يونايتد بعدما تغلب عليه بهدفين نظيفين، في ذهاب دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا والتي أقيمت على ملعب أولد ترافورد.

وجاءت أهداف باريس سان جيرمان في الشوط الثاني حيث تمكن لاعبه كيمبيمبي من احراز الهدف الأول في الدقيقة 53 ، قبل أن يعود نجم الفريق كيليان مبابي في الدقيقة 60 ويزيد غلة فريقه من الأهداف بالهدف الثاني، ليضع النادي الفرنسي قدمًا في ربع النهائي قبل مباراة العودة في السادس من مارس بملعب حديقة الأمراء في العاصمة الفرنسية باريس.

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