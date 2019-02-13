روما يتجاوز عقبة ضيفه بورتو بهدفين لهدف في دوري الأبطال

أخبار الآن | روما - إيطاليا ( وكالات )

فاز روما على ضيفه بورتو البرتغالي، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت بملعب الأوليمبيكو، في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

انتظر الفريقان حتى الدقيقة 70 من عُمر المباراة عندما افتتح اللاعب الشاب نيكولو زانيولو أهداف المباراة لأصحاب الأرض، قبل أن يضاعف اللاعب بنفسه النتيجة للذئاب في الدقيقة 76.

وكاد روما أن يخرج من المباراة بشباك نظيفة، إلا أن رفاق كاسياس استطاعوا إحراز هدف الإبقاء على آمال الصعود لربع النهائي بتقليص الفارق بهدف اللاعب أدريان لوبيز ألفاريز في الدقيقة 79.

يذكر أن مباراة الإياب من دور الـ 16 ستقام في ملعب الدراجاو يوم السادس من مارس.

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