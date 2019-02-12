"بيبسي" تجمع محمد صلاح وميسي في فيديو واحد (فيديو)

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

نشر نجم "ليفربول" اللاعب المصري محمد صلاح عبر حسابه على "تويتر"، فيديو لإعلان جديد لمشروب "بيبسي" الغازي، يشاركه فيه نجم "برشلونة" ليونيل ميسي.

ورغم أنّ الفيديو يظهر صلاح وميسي في لقطات واحدة مشتركة، إلا أن عملية التصوير والإعداد للإعلان الترويجي، أجريت على حدى مع كلّ منهما.

فقبل أيام، نشر ميسي، فيديو عبر حساباته على مواقع التواصل الإجتماعي، فيديو يظهر مشاركته في حملة حملة "بيبسي" الإعلانية. وبحسب الفيديو، فقد قام ميسي بوضع عبوةٍ الشركة فوق الكرة، وركلها بقوة لتستقر في حلقة صغيرة على مسافة بعيدة، بينما طارت العبوة في الهواء واستقرّت في وضعها الصحيح.

اللقطة هذه ظهرت في الفيديو المشترك مع محمد صلاح، الذي كان نشر أيضاً قبل أيام فيديو لمشاركته في الحملة لصالح "بيبسي". وظهر "الفرعون" يسدد الكرة باتجه إطار سيارة، فيما صوّب كرة أخرى باتجاه علبة مشروب صغير.

ولاقى الفيديو الجديد المشترك بين النجمين، ردود فعلٍ إيجابية، ونال اكثر من 82 ألف مشاهدة حتى الآن.

مصدر الصورة: Pinterest

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