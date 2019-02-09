فيديو لميسي يلاقي آخر لمحمد صلاح.. ماذا يفعل النجمان؟!

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

نشر اللاعب الأرجنتيني، نجم "برشلونة" ليونيل ميسي، فيديو عبر حساباته على مواقع التواصل الإجتماعي، يظهر مشاركته في حملة إعلانية تقوم بها شركة "بيبسي" التي تنتج مشروبات غازية.

وبحسب الفيديو، فقد قام ميسي بوضع عبوةٍ الشركة فوق الكرة، وركلها بقوة لتستقر في حلقة صغيرة على مسافة بعيدة، بينما طارت العبوة في الهواء واستقرّت في وضعها الصحيح.

الملفت أنّ ما نشره ميسي، الجمعة، أتى مشابهاً للفيديو الذي نشره النجم المصري محمد صلاح قبل يوم واحدٍ من فيديو ميسي، ويعتقد أنّه يعود للحملة ذاتها. ويبرز الفيديو كيف سدّد صلاح الكرة باتجه إطار سيارة، فيما صوّب كرة أخرى باتجاه علبة مشروب صغير. وحاز هذا الفيديو على آلاف الإعجابات والتعليقات، التي أثنت على مهارات نجم نادي "ليفربول".

مصدر الصورة: بوابة فيتو

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