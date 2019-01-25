ميسي يطالب باستمرار البحث عن سالا

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( وكالات )

طالب الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد نادي برشلونة، بالاستمرار في عمليات البحث عن مواطنه إيميليانو سالا، المنضم حديثًا إلى كارديف سيتي، ونشر ميسي، صورة ل"سالا " عبر موقع إنستغرام، وكتب عليها " هناك بصيص من الأمل ونرجو أن يتم العثور عليه .

وكان اللاعب الأرجنتيني في طريقه من نانت إلى كارديف، عقب توديع زملائه في النادي الفرنسي، لكن فُقد الاتصال بالطائرة الخاصة التي كان على متنها. يذكر أن فرق البحث عن الطائرة المفقودة، أكدت توقفها عن عمليات البحث والإنقاذ.

اقرأ المزيد:

الشرطة توقف رسمياً البحث عن طائرة اللاعب الأرجنتيني سالا