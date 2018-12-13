محمد صلاح بلفتة إنسانية رائعة.. هذا ما فعله مع شاب كفيف

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

في لفتةٍ إنسانية رائعة، دعا نجم "ليفربول" اللاعب المصري محمد صلاح، شابين للمشاركة في لقاءٍ تلفزيوني معاً، كان قد انتشر لهما مقطعُ فيديو يتحدثان خلاله عن صلاح.

وأظهرت اللقطات المصورة شاباً يُدعى مايك كرني، أثناء احتفاله بتسديد محمد صلاح لهدفٍ في مرمى نابولي على مدرجات الملعب، إلى جانب قيامه أيضاً بشرح كيفية تسديد هذا الهدف لابن عمّه الكفيف.

وفور انتشار اللقطات عبر مواقع التواصل الإجتماعي، كشف كرني أنّه "تلقى دعوةً من صلاح له ولابن عمّه للقاء تلفزيوني معاً".

وكان صلاح أبدى أداءاً رائعاً وتألق في مباراة "الريدز" وضيفه نابولي، وذلك في إطار الجولة الأخيرة ضمن منافسات المجموعة الثالثة لدوري أبطال أوروبا. وسجل صلاح الهدف الوحيد في اللقاء، ليمنح فريقه الامر الذي أهّل فريقه إلى دور الـ16 على حساب نابولي.

مصدر الصورة: azertac

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