محمد صلاح يتنازل عن جائزة أفضل لاعب لقائد ليفربول

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (متابعات)

تنازل نجم نادي ليفربول الانجليزي محمد صلاح عن جائزة أفضل لاعب في مباراة بورنموث التي أقيمت بملعب "فيتنس فيرست"، ضمن منافسات الجولة الـ16 من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليغ".

محمد صلاح تم اختياره أفضل لاعب في مباراة ليفربول وبورنموث بعدما سجل 3 أهداف "هاتريك"، بالدقائق 25 و48 و68 و77 من عمر المباراة التي انتهت بفوز ليفربول بنتيجة 4-0.

وقال محمد صلاح "سوف أمنح جائزة أفضل لاعب في مباراة ليفربول وبورنموث لزميلي جيمس ميلنر، إنها مباراته الـ500 وكان رائعاً كالعادة، أتمنى أن نفوز ببطولة معاً".

ورفع محمد صلاح رصيده من الأهداف إلى 10 ليتصدر قائمة هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليغ" متساوياً مع الجابوني أوباميانغ مهاجم أرسنال.

هذا الفوز رفع رصيد ليفربول إلى 42 نقطة ليتصدر جدول ترتيب "البريميرليغ" بفارق نقطة عن مانشستر سيتي الي خسر 2-1 امام تشيلسي، بينما توقف رصيد بورنموث عند 23 نقطة في المركز السابع.

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