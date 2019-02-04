محمد صلاح يفوز بجائزة أفضل لاعب في البريميرليغ

... جماهير إنكلترا تختار محمد صلاح لاعب الشهر حصل المصري "محمد صلاح"، جناح ليفربول، على جائزة لاعب شهر ديسمبر في الدوري الإنجليزي الممتاز، المقدمة من رابطة اللاعبين المحترفين الإنجليزية..

... "صلاح" نجم عربي يسطع بسماء إنكلترا ويحصد جوائز عالية القيمة في معقل أفضل دوريات العالم على الإطلاق تحول النجم المحبوب المصري المحترف ضمن صفوف نادي ليفربول الإنجليزي لآلة لحصد الجوائز.

... هؤلاء أكثر اللاعبين استفادة من ضربات الجزاء بالدوري السعودي! يعتبر هداف النصر المهاجم محمد السهلاوي أكثر اللاعبين استفادة من ضربات الجزاء بواقع خمس ركلات، ويأتي في بنك أهداف السهلاوي عشرة أهداف بالعدد الإجمالي..

... أين يلعب برشلونة في حالة انفصال كتالونيا عن إسبانيا؟ سادت حالة من الحيرة والترقب بين مشجعي كرة القدم بشكل عام وجماهير نادي برشلونة بشكل خاص بعد تعليق المحكمة الدستورية في إسبانيا قانون الاستفتاء

... شهرٌ حافل لـ"ليفربول".. المنافسة قوية نشر الحساب الرسمي للنادي عبر "فيسبوك"، صورة تتضمن ملخصاً لمباريات الشهر