"ميسي الإمارات" يتألق من جديد في "نجوم صغار" (فيديو)

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أطلّ الطفل الإماراتي حسين يوسف، مؤخراً، ضمن برنامج "نجوم صغار" الذي يقدّمه الممثل المصري الكوميدي أحمد حلمي.

وخلال الحلقة، أدهشَ يوسف (9 سنوات) مشاهدي البرنامج بمهاراته الفائقة في لعب كرة القدم. ونال يوسف 15 جائزة على هذا الصعيد، ويُعرف بـ"ميسي الإمارات" لجدارته واحترافه.

وكان الطفل يوسف التقى، خلال شهر تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، خلال زيارة قام بها الأخير إلى دبي.

وكان اللقاء مفاجأة ليوسف، حيث عمد أصدقاء والده إلى ترتيبه لأنهم يرون في يوسف نجم المستقبل، بصفته إحدى المواهب الكروية الناشئة في الإمارات.

وكان والد الطفل كشف في وقتٍ سابق، أن "ابنه تلقى عروضاً للاحتراف في أوروبا، كان أبرزها من نادي سبورتينغ لشبونة البرتغالي، لكن بسبب تزامن العرض مع العام الدراسي، لم يتمكن اللاعب من خوض هذه التجربة".

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