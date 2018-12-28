قصة نجاح.. لاجئ سوري يكتسح الأسواق الألمانية بالجبنة الشامية

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

في ألمانيا، حيثُ يقطنُ كلاجئٍ منذ 4 سنوات، تمكّن السوري عبدول سايمو من تأسيس أول مصنعٍ ينتج الجبنة السورية، وقد أطلق عليه تسمية "شام سار"، وذلك بتعاونه مع إحدى العائلات الألمانية.

قصة عبدول بدأت من "اشتياقه" إلى جبنة بلاده التي تعاني من مأساة الحرب، الأمر الذي دفعه إلى إنتاج الألبان بنفسه. يقول عبدول (26 عاماً): "لدينا منذ الصيف، أول مصنع جبنة سوري في ألمانيا. إنه شام سار، الذي يستخلص من 1000 ليتر من الحليب، حوالى 180 إلى 200 كيلوغرام من الجبنة يومياً".

ومع بداية مسيرتِه، لفت عبدول أنظار عائلة "ريم فون جورج هوف" الألمانية، التي تقطن بالقرب من "آشتالفانغن" وهي قرية صغيرة في ولاية سارلاند. كان عبدول يبادر إلى اقتناء الحليب من هناك، إذ يحصل على 30 إلى 40 ليتراً يومياً من مزرعة العائلة، الأمر الذي دفعها للتساؤل عمّا يفعله الرجل السوري بهذه الكمية من الحليب.

وعلى الأثر، تواصلت العائلة مع عبدول الذي كشف لها أنّه "يقوم بصنع الجبنة من الحليب". ومن هنا، بدأ التعاون بين الطرفين. وفي هذا الصدد، تقول آنا، التي تُدير مصنع جبنة "شام سار" مع عبدول: "من هنا جاءت فكرة إنشاء المصنع. كنت منذ البداية متحمسة. فالفكرة في حد ذاتها كانت جيدة، لأنه لم يوجد مُسبقاً شيء مثل هذا".

ومنذ نشأته وإنطلاقه، حقق المصنع الكثير من الأرباح، وهو يعرض أنواعاً عديدة من الجبنة مثل الجبنة "المشللة"، وهي خيوط الجبنة الطرية الإتساق والتي تشبه المعكرونة، ومذاقها مثل جبنة الموزاريلا، إلاّ أنها مالحة قليلاً. كذلك، يقدم المصنع جبنة "السوركي" أو "الشنكليس". وبالنسبة لعبدول، فإنّ الجبنة المفضلة لديه هي "الجبنة البلدية".

مصدر الصور: usatodaytrending.com

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