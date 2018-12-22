اختراع فرنسي.. آلة تحول البلاستيك إلى وقود

أخبار الآن | باريس - فرنسا (رويترز)

في خطوة قد تساعد كثيرا من الدول على معالجة النفايات وتوفير الوقود، طور مخترع فرنسي جهازاً يمكنه تحويل البلاستيك إلى وقود يستخدم لأغراض متعددة.

وأوضح كريستوفر كوستس، أن آلته "كرسيليس" أو الشرنقة تنتج الوقود عن طريق ضخ قطع من البلاستيك في مفاعل تصل درجة الحرارة فيه إلى 450 درجة ليُنتج سائلاً مكوناً من 56 % من الديزل يمكن استخدامه للمولدات أو محركات القوارب، و18 % من البنزين للتدفئة أو لتزويد المصابيح بالطاقة، و10 % من الغاز للتدفئة، و7 % من الكربون الذي يمكن استخدامه في صناعة أقلام التلوين الشمعية أو الطلاء.

ويأمل القائمون على المشروع في صناعة نسخة من الجهاز بحجم حاوية بحلول منتصف العام المقبل، والتي يمكن أن تنتج 40 لتراً من الوقود في الساعة عن طريق عملية تحليل البلاستيك في درجات الحرارة العالية التي تحوله إلى هيدروكربونات أخف.



وتظهر أرقام الأمم المتحدة، أن ثمانية ملايين طن من العبوات البلاستيكية وغيرها من النفايات ينتهي مصيرها في المحيطات كل عام مما يهدد الحياة البحرية ويؤثر على السلسلة الغذائية.



ويحذر خبراء الحفاظ على البيئة من أن وزن المخلفات البلاستيكية في المحيطات قد يفوق وزن الأسماك بحلول عام 2050.

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