اختراع روبوت على هيئة عنكبوت

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

اختراع روبوت جديد يحمل شكل العنكبوت ويمكن ويتمتع بحجم صغير جداً حيث يمكن وضعه بالحقيبة ويتم التحكم فيه عن بعد باستخدام وحدة تحكم جويستيك مع جهاز عرض مدمج ، مما يجعله مناسبًا بشكل جيد لعمليات تفتيش الموقع العاجلة ، والاستكشاف ، والبحث والإنقاذ.

وهو قادر أيضا ًعلى تسلق السلالم والتحرك فوق عوائق أخرى كالتضاريس المختلفة والأماكن الضيقة.

اقرأ أيضاً :

مهندس سعودي يلبي شغف الشباب بتعديل سياراتهم

غوغل يزين شعاره بألوان علم الامارات