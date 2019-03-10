زيدان يقترب خطوة جديدة من تدريب يوفنتوس

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (صحيفة لا ستامبا)

أضاف المدرب الفرنسي زين الدين زيدان حلقة جديدة إلى سلسلة التكهنات بشأن ارتباطه بنادي يوفنتوس الإيطالي، مع اقتراب الرحيل المحتمل لماسيميليانو أليغري مدرب الفريق الحالي.

ووفقًا لصحيفة ”لا ستامبا“ الإيطالية، فإن زيدان قد شوهد في مدينة تورينو معقل السيدة العجوز خلال الأيام الماضية، وهو ما يعزز فرضية إرتباطه بالنادي.

وأضافت الصحيفة أن زيارة زيدان للمدينة الإيطالية لم تكن بمحض الصدفة، وإنما ذهب إليها لإجراء مفاوضات مع إدارة يوفنتوس بشأن توليه قيادة الفريق الفنية بداية من الموسم المقبل.

وكان اللاعب الإيطالي نيكولا أموروزو، زميل زيدان السابق في صفوف البيانكونيري، قد نشر صورة عبر حسابه الرسمي على انستغرام تجمعه بزيدان والثنائي تشيرو فيرارا ومارك يوليانو، ليزيد جذوة الشائعات إشتعالًا على حد قول الصحيفة الإيطالية.

ويعد زيدان على قائمة أولويات عدد من الأندية الأوروبية، وارتبط إسمه بشدة بتدريب يوفنتوس، إضافة إلى إحتمالية عودته لقيادة ريال مدريد، كما ربطت بعض التقارير بينه وبينه إدارة البلوز تشيلسي أيضًا.

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