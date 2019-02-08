بعد الكلاسيكو.. "إنزلاقة" راموس تثير السخرية على الإنترنت

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

خلال الشوط الثاني من مباراة الكلاسيكيو التي جمعت فريقه ريال مدريد مع مضيفه برشلونة في ذهاب نصف نهائي كأس إسبانيا، انزلق سيرخيو راموس بطريقة طريفة، الأمر الذي أثار السخرية عبر مواقع التواصل الإجتماعي.

الحادثة الطريفة وقعت أثناء دخول الظهير الأيمن لنادي برشلونة، الدولي البرتغالي نيلسون سيميدو داخل منطقة جزاء الريال. وعندها، حاول راموس إيقافه من خلال الإنزلاق على العشب. غير أنّ محاولة الأخير باءت بالفشل، حيث تمكن سامديو من تجاوز راموس وتركه يتزحلق إلى خارج الملعب، في لقطة طريفة. ومع هذا، فإنّ هجمة سيميدو باءت بالفشل، حيث نجح دفاع "ريال مدريد" بإبعاد الكرة عن مرماه.

وانتهى اللقاء بين الفريقين بالتعادل الإيجابي 1-1، ومن المقرر أن يلتقيا بعد اسبوعين في مدريد في لقاء، سيحدد المتأهل إلى نهائي كأس إسبانيا.

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