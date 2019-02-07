برشلونة يتعادل مع ريال مدريد فى ذهاب كأس أسبانيا

أخبار الآن| دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

تعادل فريق برشلونة أمام ضيفه ريـال مدريد بنتيجة 1/1، في المباراة التي أقيمت، مساء الأربعاء، على ملعب "كامب نو" معقل البرسا، في ذهاب الدور نصف النهائي من بطولة كأس ملك إسبانيا.

وسجل هدف ريـال مدريد اللاعب لوكاس فاسكيز في الدقيقة 6، وتعادل لصالح برشلونة اللاعب البرازيلي مالكوم أوليفيرا في الدقيقة 58.

وتقام مباراة العودة بين ريـال مدريد وبرشلونة، يوم 27 فبراير الجاري، على ملعب سانتياجو برنابيو معقل النادي الملكي.

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