إشبيلية يهزم برشلونة بثنائية نظيفة في كأس اسبانيا

أخبار الآن| دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

فاز إشبيلية ، على ضيفه برشلونة بهدفين مقابل لاشئ في المباراة التي جمعت بينهما امس الاربعاء على ملعب رامون سانشيث بيثخوان في ذهاب الدور ربع النهائي مسابقة كأس إسبانيا لكرة القدم.

وفك إشبيلية عقدته على أرضه أمام برشلونة حيث لم يفز عليه منذ الثالث من أكتوبر 2015 (2-1 في الدوري) خسر بعدها 4 مرات وتعادل مرة واحدة.

وقد يشكل هذا الفوز حافزا للفريق الأندلسي للمضي قدما في هذه المسابقة، حيث يحل ضيفا على برشلونة في الإياب في 30 الحالي، بعد أن تراجع في الدوري إلى المركز الرابع وابتعد عن المنافسة، حيث يبتعد عن برشلونة المتصدر بفارق 13 نقطة.

ويمني إشبيلية النفس بوضع حد لهيمنة العملاق الكتالوني على مسابقة الكأس، حيث توج باللقب في الأعوام الأربعة الأخيرة منها مرتان على حساب الفريق الأندلسي عامي 2016 (2-صفر بعد التمديد) و2018 (5-صفر)، علما بأنه يحمل الرقم القياسي في عدد الألقاب برصيد 30 لقبا في 41 مباراة نهائية.

ويمني إشبيلية النفس أيضا بتكرار إنجازه عام 2010 عندما أطاح بالفريق الكتالوني من الدور ثمن النهائي بالفوز عليه 2-1 في كامب نو ذهابا وخسارته صفر-1 في الأندلس إيابا في طريقه إلى لقبه الخامس الأخير.

والتقى الفريقان مرتين هذا الموسم، الأولى في الكأس السوبر في مدينة طنجة المغربية، والثانية في برشلونة في 20 أكتوبر الماضي ضمن المرحلة التاسعة من الدوري وفاز الفريق الكتالوني 2-1 و4-2.

في الشوط الأول، لم يقدم الفريقان المستوى المطلوب واتسم الأداء بالحذر في البداية خصوصا من جانب صاحب الأرض الذي بدأ بتهديد مرمى الحارس الهولندي، ياسبر سيليسن، بشكل جدي بعد انتصاف هذا الشوط، وكانت أخطر محاولاته للفرنسي وسام بن يدر الذي توغل في الجهة اليسرى وراوغ 3 لاعبين، لكنه سدد برعونة فذهبت كرته إلى المدرجات (35)، ثم حاول متابعة كرة عرضية عالية بطريقة مقصية فلم يتمكن منها (44).

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