ساري يعلن انضمام هيغوايين إلى تشيلسي

أخبار الآن| دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

أعلن ماوريسيو ساري المدير الفني لنادي تشيلسي خبر انتقال المهاجم الأرجنتيني غونزالو هيغوايين للفريق قادمًا من يوفنتوس الإيطالي.

وأشار ساري في مؤتمر صحفي إلى أن مشاركة اللاعب في مباراة الغد بكأس الرابطة أمام توتنهام تبدو غير محتملة، وسيخضع اللاعب لكشف طبي روتيني خلال ساعات قليلة.

وكان هيغواين قد انضم إلى ميلان على سبيل الإعارة في صيف 2018 من نادي يوفنتوس الإيطالي، الا انه لم يقدم الاداء المنتظر، ما جعله يفكر في الانضمام لتشيلسي والعمل مجدداً تحت قيادة المدرب الإيطالي ماوريسيو ساري

يذكر أن هيغواين سجل ستة أهداف في 15 مباراة بالدوري هذا الموسم ويأمل في تكرار ما حققه بقيادة ساري عندما سجل 36 هدفا مع نابولي ليعادل الرقم القياسي لأكثر الأهداف في الدوري الإيطالي موسم 2015-2016

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