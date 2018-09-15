ماريانو دياز ضمن تشكيلة ريال مدريد في مواجهة بلباو

أخبار الآن | مدريد - إسبانيا (وكالات)

أعلن المدرب الإسباني جولين لوبيتيجي المدير الفني لريال مدريد الإسباني عن أسماء التشكيلة التي ستواجه أتلتيك بيلباو ضمن مباريات الجولة الرابعة من الدوري الإسباني.

حيث شهدت القائمة استدعاء المهاجم ماريانو دياز العائد مجدداً لصفوف الريال من ليون الفرنسي، والذي تم تكليفه بارتداء الرقم السبعة الخاص بالبرتغالي كريستيانو رونالدو والإسباني راؤول جونزاليس.

كما تم استدعاء الوافد الجديد ألفارو أدريازولا القادم هذا الصيف من صفوف ريال سوسيداد لمواجهة أتلتيك بيلباو الصعبة مساء اليوم على ملعب سان ماميس.

وغاب عن القائمة المدافع الشاب جيسوس فاييخو بسبب إصابة تعرض لها أثناء تدريبات ريال مدريد خلال التوقف الدولي.

إليكم قائمة ريال مدريد الرسمية لمواجهة أتلتيك بيلباو مساء اليوم في الدوري الإسباني..

حراسة المرمى : كيلور نافاس، تيبو كورتوا وكيكو كاسيا

خط الدفاع: كارفاخال، سيرجيو راموس، فاران، ناتشو، مارسيو وأدريازولا

خط الوسط: لوكا مودريتش، توني كروس، كاسيميرو، ماركوس لورينتي، أسينسيو، إيسكو وسيبايوس

خط الهجوم: كريم بنزيما، بيل، لوكاس فاسكيز وماريانو دياز

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