رسميًا.. نادي برشلونة يضم كيفن برينس بواتينغ

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (متابعات)

أعلن نادي برشلونة بطل ومتصدر الدوري الإسباني، الاثنين، عن ضمه المهاجم الغاني كيفن برينس بواتينغ على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الجاري، قادما من ساسولو الإيطالي.

وقال النادي الكتالوني في موقعه الرسمي: "توصل برشلونة وساسولو لاتفاق بشأن استعارة اللاعب كيفن برينس بواتينغ لما تبقى من موسم 2018-2019. يتضمن الاتفاق خيار شراء اللاعب "نهائيا" مقابل 8 ملايين يورو".

وأكد برشلونة بذلك ما كشفته في وقت سابق صحيفتا "سبورت" الرياضية الكتالونية و"أس" الرياضية المدريدية.

ويهدف برشلونة ومدربه إرنستو فالفيردي إلى إيجاد البديل الذي بإمكانه مساندة الهداف الأوروغوياني لويس سواريز، بعد رحيل منير الحدادي إلى المنافس المحلي إشبيلية.

وأشار النادي إلى أنه سيقدم اللاعب البالغ من العمر 31 عاما، الثلاثاء، قبل أن يعرض مسيرة اللاعب الغاني.

وسبق لبواتينغ الذي عاد إلى الدوري الإيطالي هذا الموسم بعد أن قاد أينتراخت فرانكفورت إلى الفوز بالكأس الألمانية العام الماضي، أن لعب في الدوري الإسباني لموسم واحد 2016-2017 مع لاس بالماس، بعد انتقاله إليه من ميلان الإيطالي حيث لعب لفترتين بين 2010 و2013 وفي النصف الثاني من موسم 2015-2016.

وبدأ بواتينغ، المولود في ألمانيا والأخ غير الشقيق لنجم بايرن ميونيخ الدولي الألماني جيروم بواتينغ، مشواره مع نادي العاصمة الألمانية هرتا برلين، قبل الدفاع عن ألوان توتنهام هوتسبير الإنجليزي وبوروسيا دورتموند الألماني "على سبيل الإعارة" وبورتسموث الإنجليزي وميلان وشالكه الألماني ولاس بالماس، وصولا إلى فرانكفورت وساسولو.

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