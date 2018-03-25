فيتل سائق فيراري يفوز بسباق استراليا الافتتاحي في فورمولا 1

أخبار الآن | ملبورن - استراليا (رويترز)

فاز الألماني سيباستيان فيتل سائق فيراري بسباقِ جائزةِ استراليا الكبرى في افتتاحِ موسمِ بطولةِ العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات اليوم, بعدما تفوقَ على جميعِ منافسيهِ على حلبةِ ألبرت بارك في مدينةِ ملبورن مستغلا نزول سيارة الأمان الافتراضية.

واحتلَ بطلُ العالم البريطاني لويس هاميلتون سائقُ مرسيدس المركز الثاني فيما حصلَ الفنلندي كيمي رايكونن سائقُ فيراري الثاني على المركزِ الثالث ليتعزز موقع الفريق الأحمر بصعود سائقيه لمنصة التتويج في مستهل موسم البطولة.

وبعد انطلاق هاميلتون من المركز الأول نجح فيتل، لدى خروجه من حارة الصيانة، في تجاوزه في منتصف السباق بعد دخول سيارة الأمان الافتراضية اثر توقف سيارة هاس بقيادة الفرنسي رومان جروجان بعد 24 لفة.

وبعد ذلك فشلت جميع محاولات سائق مرسيدس في العودة للمقدمة.

فقد عمل فيتل بكل ما أوتي من خبرة ومهارة على الحفاظ على تقدمه حتى وصوله خط النهاية.

واحتل الأسترالي دانييل ريتشياردو سائق رد بول المركز الرابع وفشل مرة أخرى في الصعود لمنصة التتويج في سباق بلاده وأمام جماهير مواطنيه.

واشتدت المنافسة بين فيتل وهاميلتون قبل أخر 10 لفات من السباق وتعثر السائق البريطاني بطل العالم أربع مرات قليلا ليسمح لفتيل بتعزيز تقدمه إلى نحو ثلاث ثوان.

لكن هاميلتون عاد من جديد ليشدد الضغط على سائق فيراري وبعد لفات قليلة اقترب منه من جديد إلا أن السائق الألماني الذي سبق له التتويج بلقب بطولة العالم أربع مرات أيضا نجح في الفوز بالسباق الاسترالي للعام الثاني على التوالي.

وقال فيتل في تصريحات لزميله السابق مارك ويبر خلال مراسم الاحتفال ”حالفنا الحظ قليلا بنزول سيارة الأمان لكننا استمتعنا بالسباق بكل تأكيد“.

واحتل الاسباني المخضرم فرناندو ألونسو سائق مكلارين وبطل العالم سابقا مرتين المركز الخامس متقدما مباشرة على الهولندي الشاب ماكس فرستابن سائق رد بول الذي انزلقت سيارته بقوة في اللفة العاشرة.

ورغم أن فريق هاس بدأ الموسم بصورة إيجابية عندما قدم أداء جيدا في التجارب التأهيلية للسباق الافتتاحي إلا أن أماله في الاستمرار في التقدم تعثرت بخروج سائقيه جروجان وكيفن ماجنوسن قبل نهاية السباق بسبب مشكلات فنية في السياراتين.

وفشلت ثلاث سيارات أخرى في الوصول لخط النهاية في حلبة ألبرت بارك أيضا.



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