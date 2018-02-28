أرقام قياسية يعجز ميسي ورونالدو عن تحطيمها

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

نجح ميسي في كتابة رقم قياسي جديد وتاريخي، بعد أن أصبح أكثر اللاعبين صناعة للأهداف في تاريخ الدوري الإسباني، وهو الهداف التاريخي للمسابقة أيضاً، عندما يُذكر اسم ميسي يُذكر مباشرة اسم غريمه التقليدي كريستيانو رونالدو، اللذان نجحا في تحطيم كل الأرقام، لكن هناك أرقام لم ينجح الأسطورتان في تحطيمها نتعرف عليها:

1. أفضل هداف في تاريخ المباريات النهائية لدوري الأبطال: ألفريدو دي ستيفانو

رونالدو وميسي هما أول وثاني أفضل الهدافين في تاريخ دوري أبطال أوروبا، لكن أسطورة ريال مدريد ألفريدو دي ستيفانو يمتلك رقماً قياسياً في كونه أفضل هداف في تاريخ المباريات النهائية لدوري أبطال أوروبا أو كأس أوروبا بالمسمى القديم.

سجل دي ستيفانو 7 أهداف في 5 مباريات نهائية خاضها رفقة ريال مدريد، وحقق اللقب مع ريال مدريد 5 مرات متتالية من 1955 إلى 1960.

رونالدو لديه 4 أهداف وميسي لديه هدفان فقط.

2. أكثر أهداف في مباراة واحدة في الدوري الإسباني: لازلو كوبالا

سجل ميسي 4 أهداف ضد فالنسيا في عام 2012، ورونالدو سجل 5 ضد إسبانيول في 2015، لكن أسطورة برشلونة لازلو كوبالا يحمل الرقم القياسي في التسجيل في مباراة واحدة، عندما سجل 7 أهداف في شباك سبورتينج خيخون عام 1952.

3. الهداف التاريخي لكأس العالم: ميروسلاف كلوزه

في حين تنقص خزائن ميسي ورونالدو لقب كأس العالم، فلقب هداف

البطولة الأهم في كرة القدم في حوزة الهداف الألماني ميروسلاف كلوزه.

سجل ميسي 5 أهداف في كأس العالم بينما سجل رونالدو 3 أهداف، أما ميروسلاف كلوزه فسجل 16 هدفاً في نهائيات كأس العالم.

4. أكثر عدد من الأهداف في موسم واحد في الدوري: فيرينك ديك

حقق ميسي جائزة البيتشيتشي كهداف للدوري الإسباني 4 مرات، مقابل 3 مرات لرونالدو.

سجل رونالدو 48 هدفاً في موسم 2014-2015، فيما سجل ميسي 50 هدفاً في موسم 2011-2012.

لكن أكثر اللاعبين تسجيلاً للأهداف في موسم واحد في الدوري الإسباني هو المجري فيرينك ديك بتسجيله 66 هدفاً في موسم 1945-1946.

5. أكثر من سجل هاتريك: بيليه

سجل ميسي رونالدو الكثير من الثلاثيات (الهاتريك)، ميسي لديه 44، ورونالدو لديه 49 هاتريك وذلك في جميع المسابقات.

أما الأسطورة البرازيلية بيليه فقد سجل 92 هاتريك في مسيرته التاريخية.

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