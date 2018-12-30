“غلوب سوكر” في دبي.. هل يظفر رونالدو بـ"أفضل لاعب"؟

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (أ.ف.ب)

تحتضن الإمارات هذا الأسبوع، حفل توزيع جوائز "غلوب سوكر" العالمية، فيما سيسعى النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى التتويج بجائزة أفضل لاعب في العالم للعام الثالث على التوالي.

وسيقام الحفل في مدينة دبي الإماراتية بحضور عدد مهم من اللاعبين والمدربين والوكلاء ومالكي الأندية.



وحصد رونالدو هذه الجائزة 4 مرات، في الأعوام 2011 و2014 و2016 و2017، بينما لم يسبق لأي لاعب غيره الفوز بها أكثر من مرة واحدة.\

ويتنافس رونالدو على جائزة أفضل لاعب في العالم مع الثنائي الفرنسي غريزمان لاعب أتلتيكو مدريد الإسباني، وكيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي.

يشار إلى أن الحفل سيشهد كذلك توزيع جائزة أفضل مدرب، وأفضل وكيل لاعبين وأفضل فريق، إلى جانب جائزة أفضل مدير رياضي خلال 2018.

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