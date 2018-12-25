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رونالدو على دكة الاحتياط أمام أتلانتا

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات) 

كشف مدرب نادي يوفنتوس الإيطالي، ماسيميليانو أليغري، عدم مشاركة البرتغالي كريستيانو رونالدو أساسيًا في المباراة أمام أتلانتا، غدًا الأربعاء.

ولم يغب النجم البرتغالي عن صفوف فريقه الجديد في الدوري الإيطالي، ويعد هدافه الأول برصيد 11 هدفًا، متخلفًا بفارق هدفين عن متصدر ترتيب الهدافين كريستوف بيـاتيك مهاجم جنوى.

وقال أليغري في تصريح لـ"سكاي سبورت": "سيكون رونالدو غدًا على دكة البدلاء، لأول مرة سنشاهد اللقاء معًا".
 

 

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#رياضة #ايطاليا #يوفنتوس #رونالدو

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