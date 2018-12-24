كلوب يتحدث عن تعاقدات جديدة في يناير

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أكد يورغن كلوب المدير الفني لليفربول الإنجليزي، أن فريقه سيكون منفتحا على ضم لاعبين جدد في شهر كانون الثاني، يناير المقبل.

وأوضح المدرب الفني، أن الفريق لو احتاج إلى تعزيز تشكيلته، بهدف المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، فيستعاقد مع لاعبين جدد.

وعانى ليفربول متصدر الترتيب، إصابة مجموعة من اللاعبين في الأسابيع الأخيرة، من بينهم المدافعان جويل ماتيب وجو غوميز، وغيابهما حتى منتصف يناير.

وقال المدرب الألماني في مؤتمر صحفي، الاثنين: "أنا سعيد بما لدينا لكن لا نعلم ماذا سيحدث. لهذا السبب أبقي الباب مفتوحا دائما وفي حالة حدوث أي شيء سنكون بحاجة لإلقاء نظرة. لو حدثت بعض الأمور الأخرى عندها يجب علينا التفكير لأن أمامنا العديد من المباريات ومن المهم أن نظهر رد الفعل".

وأضاف: "لو حدث أي تغيير درامي سنفكر وهذا كل ما في الأمر. لو لم يحدث أي شيء سأقول عندها إننا لن نفعل أي شيء".

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